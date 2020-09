Das Fußball-Unterhaus leidet weiter unter den massiven Corona-Beschränkungen. Ab heute wird es für viele Klubs noch härter: Bei den Amateurspielen sind in Österreich nur noch 100 Zuseher erlaubt – außer für jene Vereine, deren Präventionskonzept von der Bezirkshauptmannschaft genehmigt wurde oder wird. Am vergangenen Wochenende waren noch 200 Besucher auf den Sportplätzen erlaubt gewesen.

Vor allem kleinere Vereine, bei denen wegen ihrer Infrastruktur ein Präventionskonzept mit nummerierten Sitzen oder mehreren Eingängen gar nicht umsetzbar ist, sind stark betroffen. Wie zum Beispiel die Union Adlwang, nach dem gestrigen 4:0 gegen Reichraming Zweiter in der 2. Klasse Ost. "Langsam wird es bedrohlich, weil uns kleineren Vereinen die Hände gebunden sind.Wir können die fehlenden Zuseher ja nicht einmal mit Festen oder so abfedern", klagt Adlwang-Sektionsleiter Christian Wegerer.

In der OÖ-Liga, der höchsten Amateurliga des Bundeslandes, sind die 16 Klubs auf dieses Szenario bereits seit Saisonbeginn vorbereitet. Alle Vereine haben sich für die Umsetzung eines Präventionskonzepts entschieden, dürfen somit mehr als die allgemein erlaubte Anzahl an Fans empfangen. Donau Linz – am Freitag beim 5:0 gegen Mondsee in Torlaune – hat etwa alleine 450 abgeklebte Sitzplätze zur Verfügung.

Einer der vielen Corona-Musterschüler in der OÖ-Liga ist auch die SPG Pregarten. Der Klub aus dem Bezirk Freistadt hat sich sogar doppelte Arbeit gemacht: Sowohl in der Kornspitz-Arena, der ehemaligen Union-Sportanlage, als auch im Garten-Hennerbichler-Stadion, welches der früheren Askö-Fraktion angehört, wurde das Präventionskonzept umgesetzt. "Weil wir nicht auf unseren Heimvorteil verzichten wollen. So können wir zwischen Kunst- und Naturrasen wechseln", sagt Obmann Martin Brandl. Weil Weißkirchen normal seine Heimspiele auf Kunstrasen spielt, entschied man sich dafür, gegen die Olzinger-Elf in der Kornspitz-Arena auf Naturrasen anzutreten. Mit Erfolg: Das Team von Ronald Riepl siegte vor 350 Fans 2:0.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at