Dietach-Trainer vor Frühjahrsstart: "Noch 15 schwierige Spiele"

Als Tabellenerster geht die Union Dietach morgen in das erste Frühjahrsspiel in der Fußball-OÖ-Liga daheim gegen Perg. Ob man auch am Ende der Saison ganz oben steht? "Der Meistertitel ist nicht unser primäres Ziel", sagt Dietach-Trainer Daniel Ruttensteiner. "Wir haben uns viele andere Ziele gesetzt. Wenn wir diese erreichen können, werden wir kaum von jemandem zu schlagen sein."

Zum jetzigen Stand will sich der 35-Jährige mit einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga noch nicht beschäftigen: "Es liegen noch 15 schwierige Spiele vor uns."

Während Dietach um den Aufstieg kämpft, geht es für Bad Ischl um den Klassenerhalt. Entwarnung gab es vor dem heutigen Auswärtsspiel bei der SPG Weißkirchen/Allhaming von Klubpräsident Josef Zeppetzauer für den Heimspiel-Auftakt nächsten Samstag gegen Mondsee. "Wir werden ganz normal in Bad Ischl spielen und rechtzeitig alle Auflagen erfüllen können." Beim Verein aus dem Salzkammergut muss man im Frühjahr nach dem Abriss des Kabinentrakts improvisieren.

