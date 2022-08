Niederlage zum Bundesliga-Start

LINZ. Die Aufgabe Bundesliga begann für die SPG Kleinmünchen/BW Linz mit einer 0:3-Niederlage. Zum Auftakt der Frauen-Bundesliga empfing der Aufsteiger mit Sturm Graz den wohl härtesten Konkurrenten von Serienmeister St. Pölten. Mit Annabel Schasching trug sich beim Auswärtserfolg der Steirerinnen sogar eine Oberösterreicherin in die Torschützenliste ein.

Die Linzerinnen, die im Sommer mit einer extrem jungen Mannschaft (Durchschnittsalter: 17 Jahre) überraschend den Meistertitel in der 2. Frauen-Bundesliga geschafft haben, setzten ihre Erwartungen im Oberhaus realistisch an: "Wir wollen uns in der Topliga halten und werden dabei in erster Linie um den Klassenerhalt kämpfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen", sagt Cheftrainer Gerald Reindl.

In der Bundesliga tummeln sich zahlreiche weitere OÖ-Kickerinnen: Die ÖFB-U19-Internationale Claudia Wenger und Viktoria Birglechner stehen in St. Pöltens Stammkader. A-Team-Aspirantin Linda Mittermair, die Junginternationalen Isabel Aistleitner und Isabell Schneiderbauer peilen mit Vienna den zweiten Rang an. Sandra Mayrhofer (Neulengbach), Teresa Knauseder, Lisa Lausenhammer und Tanja Bauböck (alle Bergheim) sind ebenfalls als OÖ-Gastarbeiterinnen aktiv. (pich)