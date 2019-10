Neuzugang aus Brasilien bot sich per Facebook an

Peilt OÖ-Ligist SPG Wolfern/Garsten in dieser Saison den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga an? In der Saison 2017/2018 wurde Wolfern gemeinsam mit Stadl-Paura Meister in der höchsten Frauen-Liga des Bundeslandes, in der Vorsaison triumphierte man mit dem Spielgemeinschaftspartner Garsten. Beide Male wurde auf den Aufstieg verzichtet – heuer könnte man die Chance aber nutzen.

Trotz des 2:0 im "OÖN-Spiel der Woche" gegen die SPG Aschach/St. Ulrich beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Antiesenhofen/Weilbach – bei einem Spiel weniger – jedoch bereits neun Punkte. Karina Schneiber (63.) und Sarah Angerer (67.) erzielten die Tore im Lokal-Duell. "Bei einem Aufstieg in die nächste Spielklasse fallen Mehrkosten von etwa 6000 Euro an. Darum entschieden wir uns immer für einen Ligaverbleib", sagt Garsten-Trainer Hammerschmied. Das soll sich in Zukunft allerdings ändern. Sollte es in den nächsten beiden Jahren sportlich laufen, würde man den Gang in die nächste Spielklasse riskieren.

Bewerbung über Facebook

Helfen soll dabei die Brasilianerin Elena Müller, die im Frühjahr noch in der ersten lettischen Liga aktiv war. Kurios: Die 26-Jährige hat sich per Facebook-Video bei Trainer Hammerschmied gemeldet. Der Wechsel wurde vollzogen, die Marketing-Studentin wohnt mittlerweile sogar beim Wolfern/Garsten-Coach und seiner Frau daheim.

Im Sommer soll noch eine zweite Spielerin aus Brasilien kommen. Die Zeit bis dahin soll genutzt werden, um eine ordentliche Mannschaft für den geplanten Aufstieg zusammenzustellen.