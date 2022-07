Neuling fordert St. Martin

Der Neuling fordert den Titelverteidiger: Für Ostermiething ist das Zweitrundenduell im Fußball-Landescup gegen St. Martin/M. am Sonntag (17 Uhr) gleichzeitig ein Härtetest vor dem Ankick der OÖ-Liga eine Woche später. "Wir wollen, auch wenn wir Außenseiter sind, St. Martin alles abverlangen und versuchen, eine Runde weiterzukommen", sagt Ostermiething-Trainer Robert Berg.

Für den Deutschen ist es gleichzeitig "eine Generalprobe und Standortbestimmung" vor dem ersten OÖ-Liga-Auftritt der Klubgeschichte am folgenden Freitag gegen den FC Wels.

Dietach, der zweite Aufsteiger, ist eine halbe Stunde später auswärts gegen ASK St. Valentin am Ball (17.30 Uhr). Für den Landesliga-Ost-Meister ist es der letzte Probelauf vor dem OÖ-Liga-Auftakt am Freitag gegen Mondsee, das gestern bei Druckbeginn dieser Ausgabe in Micheldorf um den Einzug in das Achtelfinale des Landescups (23./24. August) spielte. (top)