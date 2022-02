Schon am 12. November reiste etwa der SV Bad Ischl zum Auswärtsspiel der 15. Runde in Weißkirchen an – kurz vor dem Anpfiff brach der OÖ-Fußballverband aufgrund des bevorstehenden Lockdowns dann aber doch die Herbstsaison im Fußball-Unterhaus ab. 105 Tage später kann heute die letzte Hinrunden-Partie in der höchsten Liga des Bundeslandes endlich nachgetragen werden.