Neueinsteiger? Der SV Gmunden feilt an einem Frauenteam

Bekommt Oberösterreichs Frauenfußball-Szene ab der kommenden Saison Zuwachs in Form eines weiteren Teams? Der SV Gmunden will ab der nächsten Saison neben seinen beiden Herrenteams (Landesliga West, 2. Klasse Süd) auch mit einer Frauen-Kampfmannschaft an den Start gehen. "Wir sind gerade dabei, die Strukturen zu schaffen. Wenn es irgendwie geht, wollen wir in der nächsten Saison starten", verrät Gmunden-Obmann Günter Laska.

Schon länger gibt es seitens des Vereins die Idee, eine Mannschaft für Frauen und Mädchen zusammenzustellen – ausgerechnet der Rückzug eines ehemaligen Frauenteams aus der unmittelbaren Umgebung gab den Klubverantwortlichen den entscheidenden Antrieb: "Wir haben es nie endgültig in Angriff genommen, weil es mit Altmünster ein Frauenteam in der Umgebung gab. Nachdem dieses sein Ende beschlossen hat, sind Mädchen auf uns zugekommen, dass sie gerne weiterspielen würden."

Daraufhin trat Gmunden mit dem Lokalrivalen in Kontakt: "Wir wollten uns noch einmal rückversichern, nicht dass es so herüberkommt, dass wir ihnen die Spielerinnen abluchsen wollen. Nachdem dem nicht so war, haben wir beschlossen, das Projekt endlich anzugehen." Mit Erfolg: Einmal pro Woche wird unter der Leitung von Trainer Peter Märzendorfer bereits trainiert, rund 20 Mädchen und Frauen sind aktuell in Gmunden am Ball.

Ein zusätzliches Team bedeutet natürlich auch einen organisatorischen Mehraufwand für den Klub. Laska: "Leicht zu stemmen ist heutzutage gar nichts mehr, weil man um jeden Funktionär und Trainer kämpfen muss." Trotzdem soll sich das neue Team langfristig lohnen: "Wir hoffen, dass es für den Verein generell einen positiven Effekt hat, wir wollen somit auch die Anzahl der Frauen am Sportplatz erhöhen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger