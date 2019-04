Nächstes direktes Duell gegen Abstieg

SANKT MARTIN. Im Kampf um den Klassenerhalt flattern bei einigen Teams in der Fußball-OÖ-Liga bereits die Nerven:

Für St. Martin steht heute (16.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht SC Marchtrenk das nächste Duell gegen einen direkten Konkurrenten um den Liga-Verbleib an. Nach Niederlagen gegen Micheldorf und Bad Ischl gab es zuletzt ein Krisengespräch im Mühlviertel. Es wurde an die Moral der Spieler appelliert. Beim 3:0 in der Vorwoche gegen Grieskirchen hat das Team von Trainer Dominik Nimmervoll, der weiterhin volle Rückendeckung des Klubs bekommt, die richtige Antwort gegeben. Ob auch Gmunden noch vollstes Vertrauen in Coach Almir Memic hat? Im Frühjahr wartet das Team aus dem Salzkammergut weiterhin auf den ersten Sieg – heute geht es gegen Tabellenführer Oedt.

