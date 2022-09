Vergeht einem als Kicker von OÖ-Ligist ATSV Stadl-Paura nicht bald endgültig die Lust auf Fußball? Diese Frage stellt sich, wenn man auf die Ergebnisse des Regionalliga-Absteigers in dieser Saison blickt: zwei Mal 0:11, 0:4, 0:5, 0:7, einmal ein "positiver" Ausreißer mit 0:1 und am Freitag das 0:10 in Micheldorf. Insgesamt kassierte Stadl-Paura in sieben Runden schon 49 Gegentore und schoss noch kein einziges.