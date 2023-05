Nächster Prügel-Eklat im Unterhaus: Faustschlag gegen Schiedsrichter

Im Fußball-Unterhaus flogen die Fäuste - wieder einmal. Die negativen Berichte in den vergangenen Wochen über unschöne Szenen auf Sportplätzen im heimischen Fußball-Unterhaus mehren sich: Nach Raufereien in Schalchen und St. Martin bei Traun war am gestrigen Mittwoch der Sportplatz von Buchkirchen der Schauplatz eines Gewalt-Eklats: Beim Reserve-Nachtrag von Buchkirchen gegen Blaue Elf Wels (1. Klasse Mitte West) eskalierte die Situation nach einer Gelb-Roten Karte für einen Gäste-Spieler komplett.

Nach dem Ausschluss soll Schiedsrichter Sylejman Fejziu von einem Blaue-Elf-Spieler wüst beschimpft worden sein, worauf der Referee auch den besagten Kicker vom Feld verwies. Dann wurde er von einem weiteren Welser Spieler sogar mit einem Faustschlag attackiert. Der 33-jährige Unparteiische konnte sich gerade noch wegdrehen, sodass er nur im Halsbereich - und nicht im Gesicht - getroffen wurde.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fejziu brach die Partie sofort ab, wurde dann von Funktionären des Heimteams zu den Kabinen begleitet. Es musste sogar die Polizei anrücken, um eine sichere Heimfahrt des Schiedsrichters gewähren zu können. Grund dafür waren auch irre Drohungen von Gäste-Spielern. Diese lauteten: "Wie willst du heimkommen? Wir werden in allen Richtungen auf dich warten und dich zur Rechenschaft ziehen."

"Lasse mich davon nicht unterkriegen"

Szenen, die der betroffene Schiedsrichter wohl länger nicht vergessen wird. Seit 2020 leitet Fejziu Spiele im oberösterreichischen Amateurbereich. "Ich lasse mich davon aber nicht unterkriegen. Es war immer mein Traum, Schiedsrichter zu sein. Diesen darf ich seit drei Jahren leben und diesen werde ich mir auch nicht nehmen lassen", sagt Fejziu im OÖN-Gespräch.

Die Möglichkeit, den Eklat aus dem Kopf zu bekommen, hat er bereits heute: Er wird die dritte Runde im OÖ-Ladies-Cup zwischen Kematen/Rohr/Neuhofen und Krenglbach (19 Uhr) leiten. "Ich bin voll auf das Spiel fokussiert, freue mich auf die Partie."

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Eklat im Unterhaus: Hilfsschiedsrichter prügelt mit Fahne auf Kicker ein SCHALCHEN. In der 2. Klasse Südwest kam es bei der Partie des 1b-Teams von Schalchen und St. Pantaleon zu einem schwerwiegenden Vorfall. Eklat im Unterhaus: Hilfsschiedsrichter prügelt mit Fahne auf Kicker ein

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.