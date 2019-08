Nächster Exodus: Traun steht ohne Frauenelf da

Chaos bei Trauns Frauenteam: In der Endtabelle der Vorsaison belegte der Liganeuling den 9. Platz in der Frauenklasse Nord/Ost – für die aktuelle Spielzeit zog der Klub das Frauenteam aus dem Ligabetrieb aber zurück. Der Grund: Im Sommer hätte Yvonne Harrer Fritz Brunmayr als Trainer ersetzen sollen, da dieser nach Auffassungsunterschieden nicht mehr zur Verfügung stand. Das führte zum "Exodus" von 14 Spielerinnen. "Wir erhielten daraufhin die gleichlautenden Abmeldungen von 14 Spielerinnen, so dass es unmöglich war, den Spielbetrieb in der Frauenklasse Nord/Ost oder in der Mädchen-Hobbyliga fortzusetzen", sagt Trauns Sportchef Lukas Moser. Kurios: Erst vor zwei Jahren war das gesamte Team von Hörsching zu Traun gewechselt, nun kam es zum nächsten überraschende "Exodus"... (pich)

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.