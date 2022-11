Nächste Oberösterreicherin kickt auf der Insel

In der Vorsaison hatte Jasmin Nassar noch den Meistertitel und den Aufstieg in die Frauen-Bundesliga mit der SPG Kleinmünchen/BW Linz gefeiert, im September wechselte die 18-Jährige zur zweiten Mannschaft des englischen Zweitligisten FC Southampton. Was beim OÖ-Bundesligisten eine Lücke hinterlassen hat: Die Innenverteidigerin entwickelte sich in der Meistersaison zur Stammkraft und trat auch als sechsfache Torschützin in Erscheinung. Trotzdem freut sich Kleinmünchens Trainer Gerald Reindl über den Aufstieg des Talents, das ein Sprachstudium in England begonnen hat: "Jasmin hat seit Herbst 2019 eine Ausbildung mit hoher Qualität am FFZOÖ, dem Vorgänger der Frauenfußball-Akademie OÖ, genossen. Es hat nicht umsonst auch der ÖFB schon Interesse an ihr bekundet." Mit dem Transfer nach England kam sie ihrem Traum einen Schritt näher: Nassar schwärmt für den FC Liverpool sowie dessen Stürmerstar Mohamed Salah.