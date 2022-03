Nächste Absagen in der OÖ-Liga

Gewinnt Schlusslicht Bad Ischl heute bei Edelweiss Linz (19 Uhr), hätte dessen Stadtrivale aus Kleinmünchen die rote Laterne inne. Kurios: Das Team von Trainer Marco Mittermayr würde durchgereicht werden, ohne in den vergangenen beiden Runden überhaupt gespielt zu haben, denn: Donau kämpft weiter mit Corona-Fällen, musste nach der in der Vorwoche geplanten Partie gegen Grieskirchen auch das heutige Auswärtsspiel in Pregarten absagen. Ebenfalls nicht stattfinden kann das Duell zwischen Grieskirchen und Perg wegen fünf Fällen bei den Hausherren.

Edelweiss kehrt nach der jüngsten coronabedingten Absage hingegen wieder auf den Platz zurück. "Von unseren fünf Fällen konnten sich drei freitesten. Ob sie heute aber im Kader stehen, ist sehr fraglich. Einer hat mir erzählt, dass er schon Probleme mit der Luft hat, wenn er in den Keller geht. Das wäre natürlich sinnlos, wenn wir so jemanden spielen lassen würden", spricht Edelweiss-Sportchef Lukas Moser die weiterhin personell angespannte Lage an.