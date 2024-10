Nach Unterricht zum Regionalliga-Derby

Aus Kollegen werden heute Gegner. Wenn der FC Hertha Wels und die Jungen Wikinger in der Fußball-Regionalliga (19 Uhr) gegeneinander antreten, wartet auf die beiden Trainer ein doppelt spezielles Duell: Wels-Coach Reinhard Furthner und sein Trainer-Kollege Julian Baumgartner auf Seiten der Jungen Wikinger sind sich in dieser Woche nämlich schon öfter über den Weg gelaufen, sie arbeiten beide als Lehrer in der Franziskusschule in Ried.

"Wir wissen beide sicher sehr viel vom heutigen Gegner", scherzt Wels-Trainer Furthner, der in der Mittelschule Deutsch und Sport unterrichtet. Trainer-Pendant Baumgartner lehrt die Schüler indes Sport und Englisch.

Für das Duo bedeutet die heutige Begegnung auch ein Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub: Baumgartner war zwischen 2018 und 2019 in Wels als Spieler aktiv, Furthner startete mit 26 Jahren seine Trainerkarriere in der Rieder Akademie.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger