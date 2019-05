Nach Umweg am Ziel

Mit einem 5:0-Erfolg fixierte LSC Linz am gestrigen Sonntag endgültig den Meistertitel in der Frauenklasse Nord/Ost – und damit den Aufstieg in die "Wunsch-Liga". "Wir wollten schon in der Saison 2018/19 in der klassenniedrigeren Landesliga unseren jungen, stark dezimierten Kader wieder an das höhere Spielniveau heranführen", erklärt LSC-Trainer Manfred Riegler den freiwilligen Rückzug im Vorsommer als Sechster der OÖ-Liga.

Die Statuten des OÖFV zwangen den Klub aber zum Neustart in der untersten Frauenklasse. Karl Römer, LSC-Präsident und zugleich OÖFV-Gruppenobmann der Frauen: "Eine Ausnahme konnte und wollte ich nicht tolerieren."

Gibt es jetzt einen neuen Anlauf Richtung LT1- Liga? Riegler: "Wir peilen die Top-3 in der Landesliga an, als Traditionsverein und ehemaliger Bundesliga wollen wir natürlich möglichst weit oben spielen. (pich)

