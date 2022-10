Nach Spielerstreik: Jetzt spricht Trauns Obmann

Es war der große Aufreger im Fußball-Unterhaus am vergangenen Wochenende: Fast eine komplette Elf boykottierte ihren Trainer, weil sie mit ihrem Coach nicht zufrieden ist. So geschehen am Freitag beim Gastspiel des SV Traun in der Landesliga Ost gegen Admira Linz - die OÖN haben berichtet.