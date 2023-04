Nach Meistercoup soll Diamant Linz auch in der Königsklasse funkeln

Die Kicker des FC Diamant Linz feierten den Meistertitel in der diesjährigen ÖFB-Futsal-Liga.

Es ist ein echtes Erfolgsmärchen, das vor einem Jahrzehnt in Oberösterreich seinen Anfang genommen hat: 2013 war der Verein FC Diamant Linz gegründet worden – zehn Jahre später krönten sich die Linzer gegen den Wiener Klub Stella Rossa mit dem 9:8-Erfolg im Elfmeterschießen zum bereits dritten Mal zum Meister in der 1. ÖFB-Futsal-Liga.

"Spielerisch waren wir die beste Mannschaft in Österreich. Wir haben auch viel investiert, damit wir diese Erfolge feiern durften", jubelt Diamant-Sportchef Agan Fejzic. Was meint er damit? "Anfangs waren wir ein Haufen guter Freunde. Der Großteil war bei Unterhausvereinen gemeldet und hat nebenbei Futsal gespielt." Mittlerweile hat sich das gedreht: Bis auf wenige Kicker, wie etwa die Donau-Linz-Spieler Matej Vidovic und Endi Nuhanovic oder Hörschings Stevo Rozic, sind alle Kicker im Diamant-Kader hauptsächlich Futsal-Kicker – und laufen nebenbei, wenn es möglich ist, auch am Feld dem Leder nach. "Die meisten unserer Gegner spielen mit echten Fußballern. Bei uns steht aber Futsal im Vordergrund", sagt Fejzic, dessen Team Heimspiele im Europagymnasium Auhof vor durchschnittlich 500 Besuchern bestreitet.

Traum von Barcelona

Der Erfolg gibt dem Klub recht: Nach der Gründung 2013 und dem Einstieg in der zweiten Futsal-Liga Österreichs gelang den Linzern 2016 bereits der Aufstieg in das Oberhaus – wo der Verein mittlerweile drei Meistertitel zu Buche stehen hat.

Platz eins ermöglicht Österreichs Futsal-Triumphator auch die Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League: "Bei unserem ersten Antreten sind wir noch relativ kläglich gescheitert, vor zwei Jahren haben wir die erste Qualifikationsrunde gemeistert und es sogar in die Hauptrunde geschafft. Das ist zuvor noch nie einem österreichischen Team gelungen."

Das will man auch dieses Mal wieder schaffen – dann wären sogar Topspiele wie gegen den FC Barcelona, den amtierenden Sieger der Futsal Champions League, möglich. Fejzic: "Diese Teams haben teilweise mehr Budget als in Österreichs Fußball-Bundesliga." Weitere Ziele? "Wir wollen auch in der nächsten Saison wieder um den Meister mitspielen. Zudem wollen wir auch eine Jugendmannschaft stellen. Es ist unser Ziel, dass der Verein wächst."

Die wichtigsten Fragen zum Futsal-Kick

Woher kommt Futsal?

Futsal ist eine Hallensportart und seit 1989 die internationale Hallenfußballvariante des Weltfußballverbandes FIFA. Die Ursprünge des Futsals gehen auf das Jahr 1930 und den uruguayischen Sportlehrer Juan Carlos Ceriani zurück, der sich zum Ziel setzte, eine altersgerechte Spielform des Fußballs für Kinder zu entwickeln und Kindern, denen keine Spielfelder im Freien zur Verfügung standen, das Fußballspielen beispielsweise auf Basketballfeldern zu ermöglichen.

Wie wird Futsal gespielt?

Futsal ist aufgrund seines Regelwerks und des speziellen Balles (Größe 4) eine dynamische, faire und taktisch anspruchsvolle Sportart. Es wird mit fünf Spielern auf Handballtore ohne Bande gespielt. Die Spielzeit beträgt 2 x 20 Minuten Nettospielzeit.

Was macht diese Hallensportart besonders?

Beim Futsal sind die Spieler ständig – direkt oder indirekt – ins Spielgeschehen involviert und verbringen viel Zeit mit aktivem und intensivem Spielen. Gewisse Regeln machen diese Hallensportart noch schneller: Standardsituationen müssen etwa innerhalb von vier Sekunden ausgeführt werden, sonst bekommt der Gegner den Ball. Zudem darf der eigene Goalie nur dann angespielt werden, wenn vorher der Ball von einem Gegenspieler berührt wurde. Damit wird möglichem Zeitspiel ein Riegel vorgeschoben.

