Nach Faustschlag im Unterhaus: Das Urteil ist da

Beim Spiel in der 2. Klasse Süd zwischen dem TSV Timelkam und der SPG Grünau/Pettenbach 1c (1:1) kam es am vergangenen Wochenende zu einem unschönen Zwischenfall: Nach einem Foulspiel brannten einem Gästekicker - der Name ist den OÖN bekannt - in der 86. Minute die Sicherungen durch: Der Grünauer konnte von einem Timelkam-Akteur nur durch ein Foul gestoppt werden, worauf sich der gefoulte Kicker zu einer Dummheit hinreißen ließ und mit dem Fuß nachschlug.