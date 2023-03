Nach einem Jahr nur auswärts: Der SV Garsten ist endlich wieder daheim

"Es ist ein wunderschönes Gefühl, endlich wieder daheim spielen zu können", freute sich Garsten-Trainer Reinhard Mayr. 497 Tage lang bestritt der SV Garsten kein Heimspiel – am vergangenen Samstag kehrte der Klub aus der Bezirksliga Ost auf seine eigene Anlage zurück und weihte diese gleich mit einem 4:1-Erfolg gegen Doppl-Hart ein.

Das lange Warten hat sich gelohnt: Der Verein südlich von Steyr hat in den vergangenen Monaten ein echtes Jahrhundertprojekt entstehen lassen. "Es begann alles mit einer Vision", erzählt Projektleiter Ernest Schulz. Ursprünglich wollte man nur das Trainingsfeld sanieren – das endgültige Bauausmaß ging weit darüber hinaus. "Wir haben die Plätze getauscht, aus dem Nebenfeld wurde das Hauptfeld und umgekehrt. In der Mitte der beiden Felder ist eine Tribüne mit 280 Plätzen entstanden, welche es ermöglicht, auf beiden Plätzen zuzusehen", sagt Schulz. Das ist aber noch lange nicht alles: Für den Nachwuchs entstand ein weiteres kleines Trainingsfeld. Zudem gibt es überall eine Flutlichtanlage, und eine Bewässerungseinlage wurde ebenfalls eingebaut. Kabinen- und Gastrogebäude wurden saniert, rund um den Sportplatz wurden 340 Meter Banden aufgestellt. Ein neuer Rasenroboter garantiert die perfekte Länge des Rasens.

Das alles zog der Klub in Rekordtempo durch – und mit großem Einsatz in den eigenen Reihen. "Unsere Nachwuchskicker haben Unkraut beseitigt, Spieler und Spielerinnen der Herren- und Frauen-Kampfmannschaft, Trainer und Funktionäre haben ebenfalls angepackt. Ohne dieses Engagement wäre so ein Projekt auch nicht zu stemmen gewesen", sagt Schulz. Im November 2021 erfolgte der Spatenstich des Projekts mit einem Gesamtvolumen von einer Million Euro – im Sommer, am 10. Juni, soll die neue Anlage zum Heim-Saisonabschluss gegen den SC St. Valentin auch offiziell eröffnet werden.

Garsten voll im Titelrennen

Ob der SV Garsten die Heimstätte dann vielleicht sogar mit einer Meisterfeier einweiht? Die Chancen sind intakt: Obwohl Garsten im Herbst nur Auswärtsspiele absolviert hat, gelangen sechs Siege und fünf Unentschieden. Nur zwei Mal trat man die Heimfahrt ohne Punkte an. Auch in der Frühjahrssaison der vergangenen Spielzeit war Garsten bereits nur auswärts im Einsatz, verlor ebenfalls nur drei Spiele, holte aber auch nur einen Sieg und neun Unentschieden.

Nach dem 4:1 gegen Doppl-Hart liegt man auf Platz zwei – nur drei Punkte hinter Leader Naarn. Ob der Heimbonus im Frühjahr zum Ass im Titelkampf wird? "Wir haben uns im Herbst eine gute Ausgangsposition verschafft, aber auch für uns ist alles neu, wir müssen uns erst an die Gegebenheiten gewöhnen", sagt Trainer Reinhard Mayr, der vor allem für den Team-Spirit Vorteile sieht: "Ein Jahr nur auswärts zu spielen, das war schon eine richtige Challenge, da somit auch praktisch kein Vereinsleben stattgefunden hat. Es war ja auch der Nachwuchs komplett ausgelagert."

Jetzt tönt es passend zum SV Garsten aber endlich wieder aus den Lautsprecherboxen: "Football is coming home..."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Garsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.