Nach Absagenflut: Saison geht in die Verlängerung

So sah es am Wochenende auf fast allen Fußballplätzen aus.

Stillstand im Fußball-Unterhaus! Wegen der enormen Regenfälle fielen am Wochenende insgesamt 174 Partien in Oberösterreich sprichwörtlich ins Wasser. So geht es nach der Flut an Absagen weiter:

Regionalliga: Nachtragstermin ist grundsätzlich immer der darauffolgende Dienstag. Die Klubs können die Partie aber einvernehmlich auch an einem anderen Datum austragen. Während Oedt (gegen Weiz) und FC Hertha Wels (bei Wildon) ihre abgesagten Spiele bereits am morgigen Dienstag nachholen wollen, haben sich Vorwärts Steyr und Gleisdorf sowie die Amateurteams von LASK und Ried auf den 24. September verständigt. Gurten und Vöcklamarkt treten gar erst am 1. Oktober gegeneinander an.

OÖ-Liga: Der vom Verband festgesetzte Nachholtermin ist der darauffolgende Dienstag. Die Uhrzeit können die Vereine frei vereinbaren, es sei denn, der austragende Verein verfügt über kein Flutlicht. Dann ist die Anstoßzeit im September vom Verband mit 16 Uhr vorgegeben. Vor allem für Auswärtsmannschaften kann diese Zeit aber zum Problem werden. Wenn sich die beiden Vereine einigen, kann die Partie – wie in der Regionalliga – auch an einem anderen Tag nachgeholt werden.

Unterhaus: Von der Landesliga bis zur zweiten Klasse gilt Folgendes: Abgesagte Partien können grundsätzlich an zwei vom Verband vorgegebenen Terminen nachgeholt werden – das sind der 17. und 24. November (in 12er-Ligen der 3. und 10. November). Diese Termine sind verpflichtend – es sei denn, die beiden Vereine einigen sich auf ein früheres Datum. Da in dieser Saison Feiertage zumeist auf Wochenenden fallen, liegen die beiden Ersatztermine zeitlich erst hinter der offiziellen Hinrunde – weshalb für viele Klubs bereits jetzt feststeht, dass die Herbstsaison verlängert wird.

