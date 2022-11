Nach 12:0: "Wettschießen macht uns nicht glücklich"

Diese OÖ-Liga-Saison lässt die Rekorde purzeln. In der vergangenen Runde wurde der höchste Sieg der OÖ-Liga-Geschichte gefeiert – und das gleich doppelt: Sowohl die SPG Wallern/St. Marienkirchen (gegen Stadl-Paura) als auch St. Martin/M. (gegen FC Wels) feierten 12:0-Siege.

Die Freude darüber hält sich aber in Grenzen. "Zufriedenheit ist im Leben ein ganz wichtiges Gut. Natürlich hat es aber auch einen fahlen Beigeschmack", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek nach dem Torfestival gegen das Schlusslicht. Sein Team hatte gegen den OÖ-Liga-Prügelknaben sichtlich Spaß, Wallerns Funktionär nur teilweise: "So ein Spiel ist eigentlich nicht lustig. Da sehe ich viel lieber ein Spiel wie gegen Oedt, das auf Messers Schneide ist und das wir gewinnen. Unterm Strich ist es nicht förderlich für die Liga." Ähnlich sieht es St.-Martin-Trainer Stefan Hartl: "Das Wettschießen macht uns nicht glücklich. Solche Ergebnisse gibt es eigentlich in keiner Liga, maximal im Nachwuchs."

Morgen wackelt im Nachtragsspiel von Edelweiss gegen Pregarten sogar noch ein weiterer Rekord: Bis gestern wurden in den sieben Spielen der 14. OÖ-Liga-Runde 48 Tore erzielt. Fällt in Linz zumindest ein Tor, wäre es der torreichste Spieltag der Geschichte. Insgesamt gab es in dieser Saison schon 493 Treffer – durchschnittlich fielen mehr als vier Tore pro Partie.

Allein die Tore 89 bis 100 kassierte Stadl-Paura gegen Wallern. "Die Mannschaft ist sehr jung und noch nicht ligatauglich. Wir sehen uns nach Verstärkungen um", sagt Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger. Trainer Mario Wittmann bleibt an Bord – falls er will.

Von 1950 bis 2022: Die torreichsten Spiele in der Geschichte der OÖ-Liga

5. November 2022: SU St. Martin/M. – FC Wels 12:0

4. November 2022: SPG Wallern/St. M. – ATSV Stadl-Paura 12:0

29. Oktober 2022: ATSV Stadl-Paura – Union Dietach 0:11

26. August 2022: ATSV Stadl-Paura – UFC Ostermiething 0:11

12. August 2022: ATSV Stadl-Paura – SU St. Martin/M. 0:11

29. April 2022: SPG Wallern/St. M. – SV Grieskirchen 7:4

1. Juni 2013: SV Bad Ischl – SV Micheldorf 3:8

12. April 2003: ATSV Sattledt – UFC Rohrbach 4:7

12. März 1950: LASK – Westbahn Linz 9:2