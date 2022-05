Ein ausgedehntes Frühstück und ein gemütlicher Spaziergang mit der Familie und den Hunden – das ging sich auch für die dreifache Mama Michaela Römer am gestrigen Muttertag aus. Danach lag der volle Fokus aber auch am Muttertag auf dem runden Leder: Mit der SPG Perg/Windhaag stand die 42-Jährige gestern in der Frauenklasse Nord/Ost gegen das 1c-Team von Kleinmünchen auf dem Fußballplatz und feierte einen 7:0-Auswärtserfolg.