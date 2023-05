Muss OÖ-Klub Gosau in der nächsten Saison im Salzburger Exil antreten?

Askö Gosau bangt darum, dass in der kommenden Saison noch am Gosau-Sportplatz gekickt werden darf.

Aktuell gibt es mit Ernsthofen, Haidershofen-Behamberg, Palting-Seeham, St. Pantaleon-Erla sowie dem ASK und SC St. Valentin sechs Vereine, die freiwillig an den Meisterschaften des oberösterreichischen Fußballverbands teilnehmen, aber in einem anderen Bundesland beheimatet sind.

Ab nächster Saison könnte es mit der Askö Gosau aus der 1. Klasse Süd jedoch einen Verein geben, der aus Oberösterreich kommt, in Oberösterreich spielt, seine Heimpartien jedoch in Salzburg austrägt. Der kuriose Grund: Der Pachtvertrag des Gosauer Sportplatzes läuft im Sommer aus – und wird seitens des Verpächters nicht verlängert, da dieser Forderungen an die Gemeinde stellt, die bis dato nicht erfüllt wurden. Falls in den nächsten Wochen keine Lösung gefunden wird, wird man ab Sommer im sieben Kilometer entfernten Rußbach im Bundesland Salzburg spielen. Besondere Ironie: Bei guter (Kunst-) Schneelage könnte man auch mit den Skiern anreisen. Beide Ortschaften sind Teil der Skischaukel Dachstein-West.

"Es ist ein Politikum. Wir Fußballer werden als Druckmittel verwendet, damit der Verpächter seine Anliegen gegenüber der Gemeinde durchbringt. Es ist jetzt für uns eine schwierige Situation, da wir nicht wissen, wo wir nächste Saison zuhause sein werden", erklärt Gosau-Sektionsleiter Markus Egger.

Der Unterhausklub ist gerüstet, Egger warnt aber vor drastischen Folgen: "Wir hoffen alle auf eine gemeinsame Lösung im Sinne des Sports. Sollte dies jetzt noch nicht möglich sein, können wir es uns für ein halbes Jahr oder auch ein Jahr in Rußbach vorstellen. Sollte spätestens dann keine Einigung zwischen dem Verpächter und der Gemeinde Gosau in Sicht sein, schließe ich eine Einstellung des Spielbetriebes nicht aus."

Ausweichstätte abgesegnet

Der Wunsch, im Fall der Fälle nach Rußbach ausweichen zu können, wurde bereits vom Fußballverband abgesegnet.

Der Grundeigentümer, dem auch der Sportplatz gehört, möchte im Ort einen Supermarkt mit Wohnungen darüber entstehen lassen. Markus Schmaranzer, Bürgermeister der Gemeinde Gosau, will seine Nahversorger vor einem Großkonzern schützen. "Wir im Gemeinderat wollen dem Projekt so nicht zustimmen. Das sind wir unserer kleinen und schönen Gemeinde und ihren Einwohnern schuldig." Schmaranzer möchte naturgemäß auch, dass im Herbst in Gosau gekickt wird. "Aktuell stecken wir mitten in Verhandlungen, um doch noch mit dem Verpächter eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten funktioniert. Wir werden uns aber auch nicht komplett beugen. Sollte für vorerst eine Saison in Rußbach gespielt werden, dann müssten wir das in Kauf nehmen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", sagt Schmaranzer.

In welcher Spielklasse die Askö Gosau möglicherweise im Salzburger Exil antreten wird, ist ebenfalls noch nicht fix: Nach dem 1:2 beim SV Ebensee liegt das Team von Spielertrainer Roland Bärnthaler in der 1. Klasse Süd nur vier Punkte vor dem Relegationsplatz.

