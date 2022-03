Motivation durch Hochhauser

Heuer gibt es nach zwei Liga-Abbrüchen fix eine Wertung. Und die an diesem Wochenende spielfreien Waldzeller sind nach dem dritten Herbstmeistertitel in Serie erneut auf Kurs. Wohl auch dank der Unterstützung von Heinz Hochhauser, den eine lange Freundschaft mit dem Waldzeller Willi Litzlbauer verbindet. Bei der Online-Auktion der OÖN hatten die Waldzeller einen Satz Hummel-Fußballdressen von Euroteamsport Zitzlsperger in Vilshofen ersteigert. Den Auktionspreis zahlte Hochhauser, einst bei der SV Ried, Austria Wien und als Sportdirektor bei Red Bull Salzburg tätig, aus der eigenen Tasche. "Ich würde mich freuen, wenn es Glück bringt."

Zum Auftakt des Frühjahrs waren die Waldzeller noch spielfrei, weil der planmäßige Gegner Reichersberg seine Liga-Teilnahme zurückgezogen hatte. Man ging dennoch als Sieger aus dieser Runde hervor, nachdem der erste Verfolger Riegerting beim 1:1 gegen Ampflwang Punkte liegen ließ.