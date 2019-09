Mitterkirchen nicht zu bremsen

Das 4:0 bei Amateure Steyr war der dritte Sieg im dritten Spiel in der Bezirksliga Ost. Auch im Landescup ist der Klub als einziger Bezirksligist noch vertreten. Mit Landesligist U. Katsdorf und OÖ-Ligist ASK St. Valentin wurden sogar klassenhöhere Klubs ausgeschaltet. Seit Sommer ist Samir Hasanovic zurück als Trainer beim SV Freistadt – und schließt an vergangene Erfolgszeiten an: Das 2:0 gegen Ottensheim war der dritte Sieg im dritten Spiel. Freistadt führt die Tabelle der Bezirksliga Nord an. Keine Chance hatte der SV Pasching 16 beim 0:8 in der 2. Klasse Mitte gegen Babenberg. Jürgen Hartl und Thomas Bayer trafen für das Tonezzer-Team jeweils drei Mal.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.