Mit Mamoser kam in Mondsee der Erfolg zurück

MONDSEE. 2010 musste die Union Mondsee den Gang von der OÖ-Liga in die Landesliga antreten, drei Jahre später folgte sogar noch der Absturz in die Bezirksliga. Doch dann kam Christoph Mamoser – und brachte den Erfolg zum Team aus dem Salzkammergut zurück. 2014 übernahm der 42-Jährige, der schon als Spieler ein personifiziertes Mondseer Aushängeschild war, den Klub in der Bezirksliga Süd – seit 2019 ist man wieder in der höchsten Liga des Bundeslandes vertreten. "Es war eine schwierige Zeit für den Klub, aber sehr lehrreich. Man hat die Konsequenzen daraus gezogen", sagt Mamoser, der damals mit einem klaren Konzept angetreten ist: "Es war von Anfang an der Plan, dass wir den Weg mit jungen, hungrigen Spielern gehen wollen. Diesen haben wir auch jetzt nicht verlassen", sagt Mamoser.

Einige Kicker wie Goalie Franz Jörgner, die Abwehrspieler Florian Schmidt und Ernst Grundner oder die Offensiv-Kicker um Lukas Paulik, Tobias Freinberger oder Neven Gojic waren bereits zu Bezirksliga-Zeiten dabei, sie formen mit Routiniers wie Thomas Höltschl oder Lukas Leitner ein starkes Kollektiv. Mamoser: "Die Spieler sind mit der Aufgabe gewachsen, wir haben einen guten Mix."

Krisensitzung in Micheldorf

Kontinuität zahlt sich aus – darauf hofft auch Liga-Rivale Bad Ischl trotz nur eines Punkts nach vier Spielen. Trainer Franz Scherpink sitzt auch nach dem 1:5 in Oedt fest im Sattel. "Da gibt es keine Diskussion", sagt Sportchef Johann Roitmayer. Ebenso wenig in Bad Schallerbach nach dem 0:2 gegen Weißkirchen um Erich Renner. Anders ist die Situation in Micheldorf, obwohl die Kremstaler beim 1:1 in Friedburg dem zuvor noch makellosen Tabellenführer die ersten Punkte abknöpfen konnten. Heute tagt der Vorstand – es geht um die Zukunft von Trainer Gerald Dickinger.