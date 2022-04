Wer am Samstag bei der Durchsicht der Aufstellung von OÖ-Liga-Tabellenführer Oedt beim 0:2 im Heimspiel gegen Mondsee an einen verspäteten April-Scherz gedacht hatte, der irrte: Mit Lukas Brunnmayr (19), Petar Marinkovic (20), Kemal Bayrak (20), Francis Mensah (20) oder Sanel Skrgic (18) kamen junge Kräfte aus dem Bezirksliga-Team unverhofft zu Startelf-Einsätzen in der höchsten Liga des Bundeslandes.