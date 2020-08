Meisterfrage: Die Tipps der 16 OÖ-Liga-Trainer

So uneinig waren sich die16 Trainer bei der Frage nach dem zukünftigen Champion in der Fußball-OÖ-Liga noch nie. Kam der Meistertipp in den vergangenen Jahren meist zu einem eindeutigen Ergebnis, sehen die Betreuer heuer gleich mehrere Teams in den Titelkampf involviert. "Als Erster der abgebrochenen Corona-Saison wollen wir natürlich auch in dieser Saison um den Titel mitspielen", bekennt sich mit Wallern-Coach Rainer Neuhofer nur ein Trainer zum Titel-Ziel. Zum Auftakt wurde sein Team dank eines Doppelpacks von Neuzugang Sinisa Markovic der Favoritenrolle in Mondsee (2:1) gleich gerecht.

Drei seiner Trainer-Kollegen sehen die Trattnachtaler ganz oben, drei weitere haben trotz der vielen Abgänge im Sommer Oedt auf der Rechnung, und ein anderes Trio glaubt an Transfer-Kaiser Bad Schallerbach. Der Rest glaubt an einen Vierkampf zwischen Wallern, Oedt, Bad Schallerbach und Weißkirchen.

"Wir wollen natürlich vorne mitspielen", sagt Weißkirchens Chef Alfred Olzinger nach dem 1:0 bei St. Valentin. Understatement kommt von Geheimfavorit Bad Schallerbach: "Wallern, Oedt und Weißkirchen werden sich den Titel ausmachen", sagt Trainer Erich Renner. Sein Team stolperte beim 2:3 daheim gegen Pregarten durch späte Gegentreffer von Robert Lenz (89.) und Sebastian Schröger (93.). Nichts vom Aufstieg wissen will Oedt: "Wir nehmen alles ab Platz zwei abwärts", sagt Sportchef Radovan Vujanovic mit einem Schmunzeln. Beim Start hatte er nichts zu lachen: 1:2 in Bad Ischl.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at