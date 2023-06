Meistercoach nimmt den Hut

LINZ. Kaum neigt sich die Saison in der OÖ-Liga dem Ende zu, beginnt sich das Transfer-Karussell richtig zu drehen – und macht auch vor dem Trainermarkt nicht halt: Obwohl Jürgen Schatas die Askö Oedt in dieser Saison zum Meistertitel geführt hatte, gab er gestern seinen Rücktritt bekannt. "Danke an Franz Grad, dass er mir im Sommer diese Möglichkeit gegeben hat. Es war eine tolle Zeit mit dem Meistertitel als super Abschluss. Aber ich komme aus dem Amateurbereich. Für mich ist es nicht meine Fußballwelt", sagt der 52-Jährige. Mit gestandenen Kickern aus dem Profigeschäft kennt sich sein Nachfolger bestens aus: Ex-Bundesliga-Coach Kurt Russ, der zuletzt das 1b-Team der Trauner in der Landesliga Ost betreut hat, übernimmt ab Sommer

Auch bei Ostermiething kommt es im Sommer zu einer Rochade in der Coaching-Zone: Robert Berg schafft den Sprung in die deutsche Regionalliga zu Wacker Burghausen, Christoph Mühllechner, aktuell Co-Trainer bei Seekirchen, übernimmt die Braunauer. Ein ehemaliger OÖ-Liga-Coach könnte sogar im Profi-Geschäft unterkommen: Ex-Edelweiss-Trainer Ronald Riepl ist als Co-Trainer bei Blau-Weiß Linz im Gespräch.

Auf dem Spielersektor zündete Dietach die bis dato spektakulärste Transfer-Bombe: Alberto Prada kommt von Vorwärts Steyr.

Seinen Top-Stürmer muss Mondsee ersetzen: Lukas Leitner hängt nach dieser Saison seine Fußballschuhe an den Nagel. Landesliga-West-Torjäger Daniel Bares (26 Tore für den SK Schärding) ist der heißeste Nachfolgekandidat. Seine Karriere beendet auch Micheldorfs Michael Halbartschlager.

Ein Wiedersehen gibt es bei Landesliga-Ost-Klub Donau Linz: Edvin Skrgic geht ab Sommer wieder für die Kleinmünchner auf Torjagd.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.