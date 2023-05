Meister und Cup: Dieses Double ist historisch

Das hat es im OÖ-Unterhaus bisher noch nie gegeben. Der SV Bad Schallerbach holte als Landesligist das Double: Nach dem Sieg im Transdanubia Landescup am vergangenen Donnerstag gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen (3:2 nach Verlängerung) wurde am Sonntag auch der Titel in der Landesliga West fixiert. Dank des 3:0 gegen das 1b-Team des Lokalrivalen Wallern/St. Marienkirchen gelingt dem OÖ-Liga-Absteiger der Vorsaison postwendend der Wiederaufstieg.