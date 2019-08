Meister Oedt startete mit Sieg

Die Gastgeber hatten in diesem intensiven Match einen frühen Ausschluss (Marco Wieser/Torraub/19.) zu beklagen.

Titelfavorit Oedt behielt in Perg mit 1:0 die Oberhand, Dejan Misic (19.) traf. Aufsteiger Mondsee bezahlte Lehrgeld und unterlag der SPG Weißkirchen/Allhaming, für die sich Neuzugang Florian Templ (9.) früh in die Schützenliste eintrug, 1:3. Beim zweiten Aufsteiger, Bad Schallerbach, glänzte Miliam Guerrib mit zwei Treffern beim 3:0 gegen Micheldorf. In der Regionalliga verlor Vöcklamarkt den Schlager gegen die Sturm-Amateure 1:4, ein Tor von Yannick Johnson kurz vor der Pause (45.) war zu wenig.