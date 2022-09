Meister LASK würde die 2. Liga auf den Kopf stellen

LINZ. Mit diesem Tabellenführer hätte nach einem Viertel der Saison in der Regionalliga Mitte wohl niemand gerechnet: Die LASK Amateure lachen nach dem 2:1 über Deutschlandsberg noch immer von der Tabellenspitze. Und das, obwohl man im Sommer einen kompletten Schnitt vollzogen hatte. Weg von jener Mannschaft, die in der Saison 2020/21 mit zahlreichen Legionären laut offiziellen Bundesliga-Kennzahlen einen Personalaufwand von 1,96 Millionen Euro verursachte. Der Rückzug in die Regionalliga war bewusst gewählt, um den Schnitt zu ermöglichen. Mit Yanis Eisschill (16), Armin Haider (17), Luka Wimhofer (18), Moritz Würdinger (21) und Patrick Plojer (21) standen fünf Eigengewächse in der Startelf, vier weitere saßen auf der Ersatzbank. "Die Rückkehr in die zweite Liga ist mittelfristig natürlich das Ziel", sagt der Technische Direktor des LASK, Ralf Muhr. Heuer hat man den Aufstieg noch nicht im Plan. Sollten die Schwarz-Weißen allerdings bis zum Saisonende an der Tabellenspitze halten, würde man in der zweiten Liga Abstiegsturbulenzen verursachen.

Relegation wäre wahrscheinlich

Denn in der zweiten Liga dürfen maximal drei Amateurteams von Bundesligisten mitspielen. Das sind aktuell die Sturm Graz Amateure, die Young Violets der Austria und die Rapid Amateure. Sollte am Ende der Saison keines der Teams auf einem Abstiegsplatz stehen, muss der schlechteste Klub aus diesem Trio – theoretisch auch als Tabellendritter – eine Relegation gegen die LASK Amateure bestreiten. Aktuell wäre dies hinfällig, weil sich die Rapid Amateure auf einem Abstiegsplatz befinden. Aber es wird noch komplizierter: Sollte der LASK eine solche Relegation gewinnen, darf sich der Drittletzte der zweiten Liga (aktuell Dornbirn) freuen, weil es einen freien Platz in der zweiten Liga gibt, und man deshalb nicht absteigt. Der Tabellenzweite der Regionalliga (aktuell WSC/Hertha Wels) müsste hingegen auf eine Relegation-Niederlage des LASK hoffen. Denn dann dürfte der Zweite der Regionalliga Mitte den freien Platz einnehmen.