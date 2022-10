"Meine ersten Gedanken waren, dass ich mit meiner Tochter nie mehr richtig spielen kann"

Die 30. Minute im Auswärtsspiel in der Fußball-OÖ-Liga vor zwei Wochen in Dietach wird Micheldorfs Michael Halbartschlager wohl noch länger im Kopf begleiten: Ein Zweikampf hatte für den 30-Jährigen schwerwiegende Folgen. "Ich wusste sofort, dass es etwas Schlimmeres passiert ist, der Fuß hat nach rechts weggeschaut", erzählt Halbartschlager.

Der langjährige Kapitän von Vorwärts Steyr zog sich eine Knieluxation zu. Das bedeutet, dass der Unterschenkelknochen so weit aus seiner Position gebracht wird, dass seine Gelenkfläche keinen Kontakt mehr zur Gelenkfläche des Oberschenkelknochens hat. Noch auf dem Platz begann ein Wettlauf gegen die Zeit. "Die Ärzte haben mir erst im Nachhinein erzählt, dass es sehr ernst war. Die Durchblutung war nicht mehr gegeben, mein Fuß war schon blau." Der Grünburger hatte Glück, dass die Rettungskette rasch und gut funktioniert hat: "Es war ein Notfallsanitäter aus Kirchdorf direkt am Fußballplatz anwesend, der mir einen ersten Zugang gelegt hat. Nachdem mich der Notarzt in das Krankenhaus gebracht hat, wurde ich sofort ein erstes Mal operiert."

Ein Schockmoment, der den Fußball in den Hintergrund rücken lässt. "Meine ersten Gedanken waren, mit meiner Tochter nie mehr richtig spielen zu können", erzählt Halbartschlager. Im Mai ist sein größter Stolz, Tochter Laura, auf die Welt gekommen: "Dieses wunderbare Wesen gibt mir enorm viel Kraft", sagt Halbartschlager.

"We are Halbartschlager"

Auch sein Klub steht ihm voll zur Seite, widmete seinem Leithammel den 2:0-Sieg am Samstag gegen Wallern und schickte eine Grußbotschaft ins Krankenhaus: Das komplette Team, Trainer, Funktionäre und Nachwuchsspieler hielten ein Transparent mit der Aufschrift "We are Halbartschlager" in die Höhe. "Den ersten Torjubel habe ich vom Kirchdorfer Krankenhaus sogar durch das Fenster gehört. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich das Foto gesehen habe. Die Unterstützung des Vereins ist unglaublich."

Ob man Halbartschlager jemals wieder als Fußballer auf dem Platz sehen wird? "Sicher will man zurück auf den Platz, aber Gedanken an ein Comeback wären aufgrund des Verletzungsgrads aktuell unseriös. Ich will einfach wieder für meine Tochter auf die Füße kommen. Ich schaue schon wieder nach vorne, muss einfach einmal mehr aufstehen als umfallen." Ein echtes Stehaufmännchen!