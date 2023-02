Masseverwalter hat entschieden: OÖ-Ligist Stadl-Paura tritt nicht mehr an

Wovon OÖN-Leser schon länger wissen, ist seit dem heutigen Montag Gewissheit: OÖ-Ligist ATSV Stadl-Paura - gegen den Klub läuft aktuell ein Konkursverfahren - wird mit der Kampfmannschaft im Frühjahr keine Spiele mehr bestreiten. Das haben Klub und der als Masseverwalter eingesetzte Gmundner Rechtsanwalt Günther Eybl entschieden.

Der OÖ-Fußballverband wurde bereits informiert - in den kommenden Stunden sollen auch die OÖ-Ligisten über die Folgen des Stadl-Paura-Rückzugs mittels eines Schreibens darüber informiert werden.

Der Ausstieg während der Meisterschaft zieht nicht nur eine Strafe in der Höhe von 5000 Euro nach sich : Es werden auch alle Spiele - sowohl die bereits absolvierten Partien, als auch die geplanten Frühjahrsspiele - annulliert und aus der Wertung genommen.

Der Klub wird an die letzte Stelle gereiht und steht als erster Absteiger fest. Für den ATSV geht es aber nicht in die Landesliga, sondern aufgrund des Rückzugs direkt in die 2. Klasse. Noch ist offen, ob der Verein mit einer neuen Funktionärsgruppe in der kommenden Saison einen Neustart in der letzten Spielklasse wagt. Ob der Verein auch im Nachwuchsbereich im Frühjahr nicht mehr antritt, steht indes noch nicht fest. Die Bereitschaft dafür besteht, aber es dürfte keine zusätzlichen Kosten entstehen.

