Mario Milic mit Hattrick binnen drei Minuten

Dieser Hattrick geht in die Geschichtsbücher des OÖ-Unterhauses ein: Mario Milic benötigte für seine drei Treffer beim 6:0-Erfolg von Tabellenführer Askö Dionysen/Traun im "OÖN-Spiel der Woche" in der 1. Klasse Mitte gegen Askö Westbahn lediglich drei Minuten. In der 75. Minute hatte der 19-Jährige zum vorentscheidenden 2:0 getroffen, in der 76. und in der 78. Minute trug sich der Offensivspieler abermals in die Torschützenliste ein.

Den Weltrekord für den schnellsten Hattrick hält der Schwede Magnus Arvidsson mit 89 Sekunden. Dieses Kunststück gelang ihm im November 1995 mit dem damaligen schwedischen Zweitligisten IFK Hässleholm und brachte ihm einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde ein. Milic war ähnlich schnell.

"Der Hattrick von Mario freut mich natürlich sehr, er ist eine super Verstärkung", sagt Dionysen-Sektionsleiter Michael Carhaun über seinen Schützling, der mittlerweile seine zweite Saison bei den Traunern spielt und davor bei Lokalrivale ATSV St. Martin bei Traun aktiv war.

Bezirksliga als Vereinsziel

Doch nicht nur seine sportlichen Qualitäten haben den aktuellen Leader überzeugt: "Wenn wir jemanden holen, zählen nicht nur die sportlichen Fähigkeiten. Wir legen sehr viel Wert drauf, wie die Burschen miteinander umgehen."

Eine eingeschworene Truppe soll am Saisonende auch den Aufstieg in die Bezirksliga bewerkstelligen. Carhaun: "Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg in die Bezirksliga. Heuer schaut es ganz gut aus." Auch dank der Treffer von Mario Milic.