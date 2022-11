Man United zu Gast in Schärding

Seit Jahrzehnten organisiert Hannes Fesel von Landesliga-West-Klub Union Esternberg eines der größten Nachwuchs-Fußballhallenturniere Österreichs.

In all der Zeit lockte er unzählige Spitzenmannschaften ins Innviertel. Bei der 30. Auflage von 27. Dezember bis 7. Jänner gelang ihm neben Bayern München und Borussia Dortmund ein zusätzlicher Coup: Wie die OÖN bereits Anfang Oktober angedeutet haben, wird erstmals mit Manchester United ein echter Kapazunder von der Insel am U15- Event (7. Jänner) teilnehmen. "Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung", freut sich Fesel über den Besuch der englischen Top-Mannschaft.