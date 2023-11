Union Mondsee: "Es gibt keine Mamoser-Kopie"

Morgen macht sich Christoph Mamoser mit dem Gastspiel bei Bad Leonfelden in der OÖ-Liga auf zur letzten Auswärtsreise als Trainer der Union Mondsee. Mit dem Hinrundenende in der kommenden Woche beendet auch der 44-Jährige nach neun Jahren seine Trainertätigkeit beim Klub aus dem Salzkammergut. "Ich will neue Impulse für das Team. Dieser Entschluss ist lange in mir gereift."

Für den Klub nicht ganz überraschend: "Er hat schon im Sommer anklingen lassen, dass es wohl seine letzte Saison ist. Dass es jetzt schon im Herbst endet, hat uns doch etwas überrascht, aber wir akzeptieren seine Entscheidung", sagt Sportchef Johann Loibichler, der bereits auf der Suche nach einem Nachfolger ist. "Es gibt keine Mamoser-Kopie, aber sein Nachfolger soll ebenfalls für attraktiven Fußball stehen." Im Idealfall will Mondsee diesen bis zum Herbstabschluss am kommenden Freitag (Anm.: Heimspiel gegen St. Martin) gefunden haben.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger