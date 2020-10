Machland-Derby: Naarn geht als Favorit ins Spiel

Mit 18 Punkten aus zehn Spielen liegt die Union Naarn vor dem morgigen Derby (15.30) gegen Schwertberg nur einen Punkt hinter Landesliga-Spitzenreiter Dietach. Entsprechend gut in Schuss geht das Team in das morgige Derby gegen Schwertberg. "Die Saison bisher lief für uns recht gut. Natürlich wünsche ich mir für das Spiel gegen unsere Freunde aus Schwertberg, dass die Punkte in Naarn bleiben", sagt Naarns sportlicher Leiter Markus Lugmayr-Lettner. Man werde den Gegner aber bestimmt nicht unterschätzen: "Schwertbergs Niederlagen waren durchwegs knapp und zuletzt haben sie ja auch gezeigt, dass sie gewinnen können. Es wird ein Kampf über 90 Minuten."

Diesen Kampf erwartet sich auch Schwertbergs Trainer Matthias Lindtner: "Die Mannschaft ist hungrig auf den nächsten Sieg." Nach sechs Punkten aus den letzten drei Partien hat Schwertberg die rote Laterne abgegeben und ist in der Tabelle wieder auf Schlagdistanz zur "Nichtabstiegszone". In den kommenden Runden soll es so weitergehen. Lindtner: "Das Ziel ist natürlich, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen, mit dem Wissen, dass gegebenenfalls bereits nach der Hinrunde Schluss sein kann." Auf die Unterstützung der Fans kann Schwertberg auf jeden Fall bauen: Der Fanclub "Aistblock" plant wieder einen Fanmarsch von Schwertberg nach Naarn.

Spitzenspiel in Oedt

Der Schlager der OÖ-Liga steigt morgen in Oedt: Tabellenführer St. Martin will sich dabei für die 1:6-Pleite vor einem Jahr revanchieren. St. Martins Kicker verteidigen einen Punkt Vorsprung auf den ersten Verfolger Wallern/St. Marienkirchen. Ein "Sechs-Punkte-Spiel" hat auch die Union Perg – allerdings am anderen Ende der Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Markus Allerstorfer spielt morgen beim direkten Konkurrenten Grieskirchen. Mit einem Sieg könnten die Perger im Kampf um den Klassenerhalt Boden gutmachen.