Lustenau hat Interesse an Gurtens Torjäger Matijasevic

Am Montagabend startete Regionalligist Union Gurten auf dem Kunstrasen der Fußballakademie Ried mit der Vorbereitung für die Frühjahrssaison. Trainer Peter Madritsch musste dabei auf den verletzten Thomas Burghuber (Verdacht auf Meniskusverletzung) und den verletzten Mijo Miletic (Schulterverletzung) verzichten. Lukas Berer (zu Schalchen) und Marko Peric (SK Schärding) haben den Verein verlassen. Neu im Team ist Muris Midzic, der aus Grieskirchen geholt wurde. Wieder dabei waren beim Trainingsauftakt die Langzeitverletzten Rene Kienberger und Stürmer Filip Matijasevic.

Lustenau testet Torjäger

Der 24-jährige Kroate, der in dieser Saison sieben Tore in acht Pflichtspielen für Gurten erzielte, könnte den Innviertlern aber möglicherweise abhandenkommen. "Er trainiert kommende Woche bei Zweitligist Austria Lustenau mit", sagte Trainer Madritsch gestern im OÖN-Gespräch. Die Vorarlberger sind wegen der Verletzungen von Patrik Eler und Ronivaldo auf Stürmersuche, Kontakt mit Gurten gibt es schon seit einiger Zeit. "Sollte Lustenau den Spieler verpflichten wollen, werden wir ihm keine Steine in den Weg legen. Dass Profivereine Interesse an unseren Spielern haben, ist ein Zeichen für die gute Arbeit, die in Gurten geleistet wird", so Madritsch. Abhängig ist ein möglicher Transfer aber sicher auch von der Höhe der gebotenen Ablösesumme.

Physio geht zum FC Juniors

Einen Abgang gibt es auch beim Betreuerstab des Tabellenzweiten der Regionalliga Mitte. Physiotherapeut Jonas Wahlmüller hat laut Madritsch ein Angebot für einen 40-Stunden-Job beim Zweitligisten FC Juniors angenommen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at