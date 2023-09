Luksch trifft auf Ex-Klub Askö Oedt

In der vergangenen Saison kassierte die Askö Oedt lediglich eine Niederlage – in der aktuellen Spielzeit sind es nach dem jüngsten 0:1 bei Bad Leonfelden vor der heutigen sechsten Runde gegen St. Martin/M. bereits zwei. Weshalb die Mühlviertler das Topteam aus Traun zum wohl ungünstigsten Zeitpunkt vor der Brust haben. "Wir wollen eine Reaktion zeigen", sagt Oedt-Trainer Kurt Russ, der nach zwei Niederlagen in fünf Spielen auch zugab: "Nach einer Niederlage ist es nie lustig."

Umso weniger bei Oedt: Auch wenn der Klub von Präsident Franz Grad nicht aufsteigen will – zu viele Niederlagen dürfen sich Trainer von Oedt trotzdem nicht erlauben. Russ lässt sich von der jüngsten Niederlage, nach der das gesamte Team bei Grad antanzen musste, aber nicht aus der Bahn werfen: "Wir waren gegen Bad Leonfelden klar spielbestimmend, haben dreimal Aluminium getroffen."

Einer, der Oedt wohl gerne erneut ein Bein stellen will, ist St. Martin-Trainer Andreas Luksch: Der 51-Jährige, der im Sommer die Mühlviertler übernommen hat, war zwischen Sommer 2020 und Ende 2022 Trainer beim 1b-Team von Oedt. "Es war eine schöne Zeit", sagt Luksch. Obwohl er mit dem zweiten Team in die Landesliga aufgestiegen ist, musste er Monate später gehen. Revanchegelüste gibt es trotzdem nicht: "Ich habe die Trennung akzeptiert. Ich war zweieinhalb Jahre dort, das ist in Oedt eine ganz schön lange Zeit als Trainer", sagt Luksch mit einem Schmunzeln.

Zu einem Topspiel kommt es in Dietach: Der Dritte empfängt den Zweiten Edelweiss Linz. Völlig unterschiedlich sind die Voraussetzungen in Wels: Die SPG Wels/WSC Hertha 1b wartet noch auf den ersten vollen Erfolg, empfängt heute die Sportunion Ostermiething, die überraschend an der Tabellenspitze steht.

Regionalligist LASK Amateure OÖ braucht einen neuen Cheftrainer: Patrick Enengl (29) verlässt die Athletiker und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026 bei Zweitligist SKU Amstetten, der sich nach dem Saison-Fehlstart von Jochen Fallmann trennte. Am Abend in Deutschlandsberg nehmen beim LASK Co-Trainer Thomas Bachmair und der Technische Direktor Ralf Muhr auf der Bank Platz.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger