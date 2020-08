Lochen und St. Pantaleon wollen vorne mitmischen

Nachdem die im Frühjahr angesetzte Rückrunde aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt werden musste, ist die 1. Klasse Süd-West ab dem 14. August wieder spielbereit. Aufsteiger und Absteiger gibt es wegen des Abbruches keine und so bleiben die Mannschaften in der Liga dieselben. Die Transferperiode fand jedoch statt, was einige Vereine nutzten, um sich personell zu verstärken. Alles in allem lässt sich also vermuten, dass sich die 1. Klasse Süd-West auf dem Papier verbessert hat, ausgeglichener vonstatten geht als im Herbst.

Nichtsdestotrotz wird der amtierende Herbstmeister Neuhofen als Titelfavorit in die neue Meisterschaft gehen. Lochen und St. Pantaleon werden ebenfalls in den Mund genommen, wenn es um die Topplätze geht. Beide Vereine waren aktiv im Transferfenster und haben den Kader verstärkt, um die Neuhofner mehr in Bedrängnis zu bringen als im Vorjahr.

Mattighofen und Mehrnbach, den Zweiten und den Vierten aus dem Herbst, muss man ebenfalls im Hinterkopf behalten. Auch die Mannschaften im hinteren Tabellendrittel dürfen auf eine erfolgreichere Hinrunde hoffen als im vergangenen Jahr und bekommen eine Art zweite Chance, um sich zu behaupten.

Laab – Mehrnbach

Der Startschuss in die neue Saison fällt am Freitag um 19:30 in Laab. Dabei treten die zehntplatzierten Laabener gegen den Vierten aus dem Vorjahr aus Mehrnbach an. Beide Mannschaften haben drei Neuzugänge zu verbuchen und keine Abgänge zu verkraften. Aufgrund der Heimstärke des Gastgebers wird es kein leichtes Spiel für die vermeintlichen Favoriten aus Mehrnbach, weshalb man sich auf eine enge und hart umkämpfte Partie einstellen kann.

Burgkirchen – Lochen

In diesem spannenden Bezirksderby zwischen Burgkirchen und Lochen wird es interessant, ob die Gäste der Favoritenrolle gerecht werden und wirklich so stark in die Meisterschaft starten, wie sie eingeschätzt werden.

SV Obernberg : SPG Palting/Seeham

Im Spiel gegen Palting werden die Obernberger alles dafür tun, nicht gleich wieder in das hintere Tabellendrittel abzurutschen. Der neue Trainer der Hausherren Josef Bauer soll den entscheidenden Beitrag dazu liefern. Die Paltinger wollen mit ihrem Kader, der über die Corona-Pause gleichgeblieben ist, wieder an das obere Tabellendrittel anschließen.

Mattighofen – Lohnsburg

Das Tabellenschlusslicht aus der vorigen Saison bekommt aufgrund der Corona-Krise eine zweite Chance. Der Beginn beim Zweitplatzierten der Herbstsaison ist dafür eine denkbar schwere Aufgabe. Die Lohnsburger werden sicher alles versuchen, um positiv mit einem Punktgewinn zu starten.

Weng – Hochburg-Ach

Dieses Match verspricht, sehr interessant zu werden, weil sich beide Mannschaften personell gut verstärkt haben, um die hinteren Plätze zu meiden. Weng hat sich drei Spieler aus höheren Klassen gesichert und Hochburg-Ach hat seinen Kader mit insgesamt vier Neuzugängen aufgebessert.

Neukirchen/E. – Neuhofen/I.

Im Spitzenduell der ersten Runde zwischen den heimstarken Neukirchnern und dem Ligaprimus der vergangenen Herbstsaison ist eine hochklassige Partie zu erwarten. Diese Begegnung wird den beiden Vereinen zeigen, wie gut man in Form ist.

St. Pantaleon – Handenberg

Der neue Trainer der Handenberger Roumen Balinski bekommt gleich eine schwierige Aufgabe zu bewältigen, und zwar die starke Mannschaft aus St. Pantaleon, die dieses Jahr versuchen wird, an den dritten Platz vom Vorjahr anzuschließen.