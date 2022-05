Linzerin bei U17-EM dabei

Die 16-jährige Torjägerin wurde in den Kader des Veranstalterlandes einberufen. "Es ist etwas ganz Besonderes, schon in so jungen Jahren für sein Heimatland bei einer EM antreten zu können", strahlt die Schülerin des Frauenfußballzentrum Oberösterreichs, die in der aktuellen Saison schon 15 Tore in ebenso vielen Spielen erzielen konnte.

Mit einer Nominierung für die ÖFB-Auswahl hat es für Avdic leider noch nicht geklappt: "Zweimal wurde ich ‚auf Abruf‘ nominiert, meine langwierige Verletzung vor eineinhalb Jahren hat sich leider negativ auf meine Form und eine weitere Berücksichtigung ausgewirkt." Die EM-Teilnahme lässt sie das sicher besser verkraften ...