Ligeneinteilung für das Unterhaus steht fest

Inklusive den OÖ-Teams in der Regionalliga Mitte nehmen an 26 Ligen insgesamt 350 Kampfmannschaften an der neuen Meisterschaft teil. Hier gibt es die Übersicht über die Einteilungen in den einzelnen Leistungsstufen:

OÖLiga:

Landesligen:

Bezirksligen:

1. Klassen:

2. Klassen: