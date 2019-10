Lieber Herbstmeistertitel als Meisterteller

Noch zwei Runden: Der Kampf um den Herbstmeistertitel in der Fußball-OÖ-Liga wird zum Herzschlagfinale. Mit der SPG Wallern/St. Marienkirchen, der SPG Weißkirchen/Allhaming, Oedt, Bad Schallerbach und ASK St. Valentin haben im Finish der ersten Saisonhalbzeit noch fünf Mannschaften die Möglichkeit, sich den Titel zu holen.

Kurios: Offenbar ist der inoffizielle Titel des Winterkönigs begehrter als der Meisterteller am Saisonende. Bis auf Tabellenführer Wallern – die Trattnachtaler übernahmen mit dem 4:3-Erfolg gegen Donau Linz erstmals in dieser Spielzeit den Platz ganz oben – strebt kein Verein den Aufstieg in die Regionalliga an. "Wir wollen unbedingt Herbstmeister werden und würden auch aufsteigen, wenn wir am Ende ganz oben liegen", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek.

Für die restlichen Top-Teams ist ein Gang in die dritthöchste Spielklasse jedoch kein Thema. "Wir fühlen uns in der OÖ-Liga sehr wohl. Mit dem aktuellen Format ist die Regionalliga nicht so reizvoll", sagt Weißkirchen-Trainer Alfred Olzinger.

Oedt: Nein zur Regionalliga

Nach dem 1:1 bei Bad Schallerbach liegen die Zebras wegen der schlechteren Tordifferenz punktgleich (26) mit Wallern auf Platz zwei. Selbst Aufsteiger Bad Schallerbach hat als Vierter mit 24 Zählern noch Chancen – genauso wie der Fünfte ASK St. Valentin (23 Punkte) nach dem 3:2 gegen die SPG Friedburg/Pöndorf. "Der Herbstmeistertitel würde unser ohnehin bereits perfektes Vereinsjahr noch einmal toppen", sagt Sportchef Harald Ruckendorfer. Während alle oben genannten Teams heuer freiwillig auf den Aufstieg verzichten dürften, müsste Titelverteidiger Oedt absteigen, wenn man als Meister nicht in die Regionalliga geht. "Ein Aufstieg ist kein Thema, den Herbstmeistertitel würden wir aber gerne nehmen. Jeder hat uns in die Favoritenrolle gedrängt. Es ist schön, dass wir immer noch im Rennen sind, obwohl wir einen durchwachsenen Herbst hinter uns haben", sagt Geschäftsführer Stefan Reiter.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at