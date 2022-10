Liebe mit Pfiff zwischen Oberösterreich und der deutschen Bundesliga

Es ist eine Beziehung mit besonders viel Pfiff: Linda Thieme und Marco Achmüller verbindet nicht nur die Liebe zueinander, sie verfolgen auch das gleiche Hobby: Das Paar ist wöchentlich auf den Fußballplätzen in Oberösterreich und Deutschland als Schiedsrichter im Einsatz. Während es der Bad Füssinger Fifa-Referee Achmüller als Linienrichter in die deutsche Bundesliga geschafft hat und in der Champions League zuletzt beim 4:2 des SSC Napoli gegen Ajax Amsterdam im Einsatz gewesen ist, pfeift Thieme im oberösterreichischen Unterhaus.

Im vergangenen Sommer verschlug es die gebürtige Thüringerin nach Oberösterreich – natürlich der Liebe wegen. Ihr Lebenspartner arbeitet neben seiner Tätigkeit als Profi-Referee als Logistikmanager in Linz, Thieme unterrichtet an einem Gymnasium als Lehrerin.

Bevor Thieme die Leidenschaft zur Schiedsrichterei entdeckte, war sie selbst am Ball gewesen. "Ursprünglich habe ich selber Fußball gespielt, mein Team hat sich damals aber aufgelöst. Ich wollte unbedingt weiterhin etwas mit Fußball machen. Es hat sich die Möglichkeit ergeben, als Schiedsrichterin einzusteigen. Das ist auch gesünder für den Körper", sagt Thieme mit einem Schmunzeln.

Linda Thieme gibt am Fußballplatz die Richtung vor. Bild: Pirkes

In Deutschland stand sie bis zur Oberliga an der Linie, in Oberösterreich darf sie Begegnungen bis zur Landesliga leiten. Die Erfahrungen als Chefin auf dem Platz in der Männer-Domäne Fußball sind durchwegs positiv: "Mir ist es wichtig, dass ich mich auch nach dem Schlusspfiff noch mit allen Spielern oder Funktionären sachlich unterhalten kann." Eine Erfahrung hat sie aber schon gemacht: "Es gibt familiäre Vereine, wo man sehr gerne hinfährt. Sobald bei den Spielern aber Geld im Spiel ist, merkt man auch, dass sich der Spaß aufhört. Das ist aber in Österreich und Deutschland gleich."

Respektvoller Umgang

Was es für eine gute Schiedsrichterin benötigt? "Egal, ob Mann oder Frau, es bedarf einer individuellen Persönlichkeit. Grundlegende Bausteine sind auch die körperliche Fitness und Regelkenntnis. Zudem muss der Umgang immer respektvoll sein, und man muss sich auch Fehler eingestehen können. Man darf sich von einer falschen Entscheidung auch nicht aus der Bahn werfen lassen. Ansonsten ist man bei diesem Job fehl am Platz."

Die Frage nach dem Vorbild ist leicht beantwortet. "Marco ist mein großes Vorbild, wir unterstützen uns gegenseitig", sagt Thieme. Vor allem während der Saison ist die gemeinsame Zeit rar. "Ich bin am Wochenende oft zwei Mal im Einsatz. Er reist zu seinen Bundesliga-Spielen meistens schon am Vortag an." Am Wochenende pfiff Thieme das Landesliga-West-Spiel zwischen Peuerbach und Schalchen (1:1), Achmüller war Assistent beim Duell in der zweiten deutschen Bundesliga zwischen Nürnberg und Hannover.

Ein gemeinsamer Einsatz wäre wohl nur möglich, wenn beide irgendwann einmal für den gleichen nationalen Verband im Einsatz sind. Aber im Fußball ist bekanntlich alles möglich. Thieme: "Natürlich wäre es schön, einmal auch internationale Spiele zu leiten. Mein Fokus gilt aber vor allem meinem Beruf als Lehrerin."