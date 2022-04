Lenz wagt seine ersten Schritte als Trainer

Wird die Trainerkarriere von Robert Lenz ähnlich erfolgreich wie jene als Spieler verlaufen? Am Samstag gelang dem 37-Jährigen schon einmal ein Start nach Maß: Nachdem er in der Vorwoche als neuer Trainer von Landesliga-West-Klub Sattledt vorgestellt wurde, feierte er bei seinem Debüt einen 3:1-Erfolg gegen Pettenbach.

"Wir waren uns schnell einig, dass das funktionieren kann", sagt Trainer-Neuling Lenz, der bereits in der Vergangenheit die Ausbildung zum Landesverbandstrainer absolvierte. Sein Ziel in Sattledt sei, dass man sich aus der unteren Tabellenregion schnellstens verabschiede. "Die Mannschaft hat Potenzial. Mittelfristig will ich mit dieser Truppe oben in der Tabelle präsent sein und um den Aufstieg mitspielen", sagt Lenz, der aktuell auch noch im Unterhaus bei St. Oswald bei Freistadt, Tabellenführer in der 1. Klasse Nordost, seine Fußballschuhe schnürt.

"Lasse sie nicht im Stich"

Mit bis dato 24 Saisontreffern hat der ehemalige Angreifer des FC Wels, Grieskirchen oder WSC/Hertha auch entscheidenden Anteil am Erfolgslauf der Mühlviertler. "Diese Mannschaft lasse ich nicht im Stich. Es überschneiden sich nur zwei Spiele mit Sattledt, bei denen ich aber in Oswald spielen werde", spricht Lenz über seine intensive Frühjahrssaison. Am Freitag traf er beim 3:1 in Bad Kreuzen doppelt. Ob er sich mit einem Titel verabschiedet? Es ist gut möglich, dass er im Sommer seinen Spielerpass nach Sattledt gibt.