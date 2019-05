Lebenszeichen der Abstiegskandidaten

BAD ISCHL. OÖ-Liga: Durkovic schoss Bad Ischl zum 2:1-Sieg über Spitzenreiter Oedt

Bad Ischls Kicker jubelten. Bild: Hörm

Der Abstiegskampf in der Fußball-OÖ-Liga spitzt sich sechs Runden vor Ladenschluss zu. Nur Schlusslicht SC Marchtrenk ist nach der 0:1-Heimniederlage gegen Edelweiß mit sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer in einer bedrohlichen Situation. Drei andere Nachzügler gaben indes kräftige Lebenszeichen von sich. Bad Ischl, Micheldorf und Gmunden feierten Siege.

"Das war ganz wichtig, jetzt müssen wir dranbleiben und nachlegen", sagte Bad-Ischl-Stürmer Rudi Durkovic, der sein Team mit zwei verwandelten Elfmetern vor 350 begeisterten Zuschauern zu einem überraschenden 2:1-Heimerfolg über die Askö Oedt schoss. Für den Spitzenreiter war es erst die zweite Niederlage im 24. Meisterschaftsmatch. Und das, obwohl Ex-Bundesliga-Kicker Mario Reiter die Gäste in Führung geschossen hatte (22.). In der Nachspielzeit sollte der 32-Jährige Gelb/Rot sehen (91.).

Der Weg zum Meistertitel wird für Oedt also kein Selbstläufer, die Jungen Wikinger aus Ried liegen nur noch fünf Punkte zurück. Der 2:1-Sieg in Grieskirchen war allerdings schmeichelhaft, die Hausherren vergaben in der 88. Minute einen Elfmeter. Zielsicherer zeigten sich zwei Dreifachtorschützen: Richard Veverka führte Gmunden zum 3:1-Erfolg über Perg, Nenad Vidackovic schoss Donaus 3:0 über den ASK St. Valentin heraus.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema