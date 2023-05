LASK verlängert mit Amateurtrainer langfristig

Der 29-Jährige liegt mit der schwarz-weißen Zweitvertretung sensationell auf dem zweiten Tabellenrang in der Fußball-Regionalliga und verhalf dem einen oder anderen Talent in dieser Saison bereits zum Bundesliga-Debüt. 59 Punkte nach 26 Spielen, ein Punkteschnitt von rund 2,3 Zählern und mit 67 Treffern das torgefährlichste Team der Regionalliga Mitte: Die bisherige Saisonbilanz der LASK Amateure OÖ kann sich sehen lassen.

Maßgeblich verantwortlich für die erfolgreiche Debütsaison der schwarz-weißen Zweitvertretung ist Cheftrainer Patrick Enengl: „Es macht sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Sie ziehen extrem gut mit, sind im Training stets offen für Neues und zeigen Woche für Woche Top-Leistungen. Die Entwicklung geht stetig nach oben, sowohl individuell als auch mannschaftsinhaltlich – das freut mich sehr.“

Diese Entwicklung blieb auch den Verantwortlichen des LASK nicht verborgen und so verlängern die Schwarz-Weißen nun langfristig mit Patrick Enengl, der vor gut einem Jahr als damaliger AKA-U18-Trainer zum Amateure-Trainer bestellt wurde: „In seiner Zeit als Trainer der AKA U18 ist uns Patricks großes Potential aufgefallen. Wir haben ihm daher die Chance gegeben, sich als Amateure-Trainer im Erwachsenenfußball zu etablieren. Im letzten Jahr hat er bewiesen, dass er ein absoluter Fachmann im Bereich der Spielerentwicklung ist – so konnte er etwa Luca Wimhofer oder Gabriel Zirngast zu ihren Bundesliga-Debüts verhelfen. Zudem zeigt seine Mannschaft attraktiven Fußball und liegt auf Platz Zwei“, begründet Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic den Schritt.

Ralf Muhr, als Technischer Direktor federführend am Aufbau der LASK Amateure OÖ beteiligt, schlägt in dieselbe Kerbe: „Die Entwicklung junger Eigenbauspieler hat für uns große Bedeutung, wir wollen ihnen die bestmögliche Plattform für den Sprung in den Profifußball bieten. Es freut mich sehr, dass wir diesen Weg weiterhin mit Patrick beschreiten werden. Die guten Leistungen der LASK Amateure OÖ sprechen für sich – die langfristige Verlängerung ist nun die logische und hochverdiente Folge.“

Der im Amt bestätigte Trainer fühlt sich bei den Athletikern sichtlich wohl: „Die Wertschätzung die ich vom ganzen Verein spüre, auch und insbesondere vom Technischen Direktor, dem Geschäftsführer Sport und von unserem Präsidenten, bedeutet mir sehr viel. Ich gehe jetzt in mein siebtes Jahr beim LASK. Der Verein ist mir in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen und ich betrachte es als große Ehre, bei so einem großen Klub arbeiten zu dürfen.“ Auf Enengl und sein Team wartet ein spannendes Saisonfinish: Vier Runden vor Schluss mischen die Amateure nach wie vor im Aufstiegsrennen mit, der Rückstand auf Tabellenführer Leoben beträgt vier Punkte.

