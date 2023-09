LASK: U18-Coach wird zum Amateurtrainer befördert

Luka Pavlovic wird den Drittligisten übernehmen. Der 32-Jährige war zuletzt Betreuer der U18-Akademiemannschaft des LASK, wird bereits heute im Heimspiel gegen St. Anna/Aigen (19 Uhr) auf der Trainerbank der zweiten Mannschaft der Schwarz-Weißen sitzen.

Seine starke Heimserie will der SK Vorwärts Steyr bestätigen: Das Team von Trainer Markus Eitl holte in den bisherigen vier Heimspielen vier Siege – heute (19 Uhr) wartet Schlusslicht ASK Klagenfurt. "Wir nehmen die Favoritenrolle an, das haben wir uns erarbeitet. Trotzdem wissen wir, was wir leisten müssen, um zu punkten. Wir müssen demütig bleiben und hart arbeiten", sagt Eitl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.