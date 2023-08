LASK-Torjäger sprang vor dem 1:1 im Derby ab

Mit dem 1:1 auswärts im Derby gegen Vöcklamarkt konnten die Spieler von Fußball-Regionalligist LASK Amateure zumindest ein kleines Erfolgserlebnis verbuchen. Bereits vor dem Spiel gab es eine personelle Hiobsbotschaft: Stürmer Marco Siverio Toro, in der Vorsaison mit 23 Treffern Torschützenkönig in der dritthöchsten Spielklasse, verabschiedete sich von den Schwarz-Weißen und schloss sich Zweitligist Amstetten an. "Dass der Wechsel so kurz vor der Übertrittszeit noch über die Bühne geht, war natürlich überraschend", sagt LASK-Trainer Patrick Enengl.

Für den Drittliga-Vizemeister der Vorsaison gestaltet es sich jetzt noch schwieriger, eine ähnlich gute Rolle wie in der vergangenen Spielzeit zu spielen. Enengl beunruhigt das nicht: "Ich kann unsere Lage gut einschätzen, wir haben das Team im Sommer stark verjüngt. Und auch Marco werden wir intern ersetzen." Enengl macht der Abgang sogar stolz: "Es war der siebente Spieler in dieser Sommerübertrittszeit, der den Weg nach oben geschafft hat. Das bedeutet auch, dass wir in der Vorsaison gute Arbeit geleistet haben."

Das nächste Erfolgserlebnis verbuchte Vorwärts Steyr mit dem 2:1-Erfolg gegen die Rieder Jungen Wikinger. Ech Cheikh (43.) und Daniel Bilic (81.) scorten für den Absteiger, bei dem Oliver Filip vor dem Spiel einen neuen Vertrag unterschrieb, nachdem er nach dem Vorwärts-Abstieg aus der zweiten Liga vorerst vereinslos geblieben war, aber bei den Steyrern mittrainierte. In der OÖ-Liga gewann Weißkirchen gegen St. Martin 2:1, Mondsee und Micheldorf trennten sich 1:1.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

